Mise en route d’un démonstrateur du projet Susie d’ArianeGroup

Séville, J-3

A l’approche du Conseil informel de l’Agence spatiale européenne, qui se tiendra au niveau ministériel le 6 novembre à Séville, en Espagne, il se murmure que les grandes ambitions du Vieux continent en matière de vols habités, attendues depuis l’arrêt du programme Hermes en… 1992, pourraient se réduire à des capacités d’envoi de fret sur orbite.

Dans cette perspective, trois projets se sont récemment distingués : la caspule Nyx de la startup franco-allemande The Exploration Company (qui a remporté un premier contrat commercial très symbolique pour desservir la station privée de la société texane Axiom Space) ; le vaisseau-cargo Argo proposé par la startup bavaroise Rocket Factory Augsburg (filiale d’OHB) ; et enfin le concept d’ArianeGroup, que nous présentons aujourd’hui.

Susie, le retour

On se souvient de la présentation en grand pompe du projet Susie (Smart Upper Stage for Innovative Exploration – Etage supérieur intelligent pour une exploration innovante), en ouverture du Congrès international d’astronautique à Paris, le 18 septembre 2022 : un étage de lanceur entièrement réutilisable et multifonctions, capable d’embarquer soit du fret (jusqu’à 7 t sur orbite basse), soit des astronautes (jusqu’à cinq passagers), et ainsi mener tout un éventail de missions.

Un véhicule adapté à la version la plus puissante du prochain lanceur lourd européen, Ariane 64, mais aussi aux générations suivantes, et dont les missions se termineront par un atterrissage vertical en douceur, au Centre spatial guyanais voire ailleurs.

Totalement intégré, le concept de Susie était secrètement mijoté par ArianeGroup depuis trois ans, et a vu sa feuille de route précisée depuis un an, avec une approche incrémentale.

En particulier, sur la question du guidage, de la navigation et du contrôle (GNC) lors de son retour sur Terre de l’étage, ArianeGroup a mis au point un démonstrateur à l’échelle 1/6 (d’une centaine de kg), qui a été présenté à la presse le 25 octobre sur le site des Mureaux, dans les Yvelines.

L’engin est équipé de quatre turboréacteurs fonctionnant au kérosène et disponibles sur étagères, qui doit permettre d’explorer différentes stratégies, propulsées, sous parachute ou sous parafoils, durant les 18 prochains mois, aux Mureaux ou ailleurs, en mode « Test & Learn » (tester et apprendre).

Une brique technologique clé

L’un des intérêts de Susie est de pouvoir jouer sur trois échelles (de durée, de fonction et de géométrie), et de pouvoir retirer des fonctions pour répondre rapidement aux besoins des institutions ou du marché – sans réinventer la roue, puisqu’ArianeGroup s’appuie sur l’héritage de l’ATV (le vaisseau-cargo automatique européen qui, entre 2008 et 2014, a assuré cinq missions de ravitaillement de la Station spatiale internationale) et surtout l’IXV (le démonstrateur européen qui, en février 2015, a effectué un vol suborbital pour tester toutes les phases d'une rentrée atmosphérique).

Pour Joost van Tooren, chef du programme, « il est clair que Susie va apporter une brique technologique clé pour des besoins qui pourraient être exprimés à Séville et par la suite. Et nous pourrons adapter cette brique technologique aux besoins exprimés par l’institution européenne et à ceux du marché. »

Avec l’actuelle demande de cargos pressurisés pouvant embarquer 2 à 3 t de fret et en rapatrier sur Terre, c’est un véhicule Susie à l’échelle 1/2 (tenant dans une coiffe d’Ariane 6) qui constituerait une réponse appropriée, avec plusieurs promesses, comme nous l’explique Marco Prampolini, ingénieur programmes futurs chez ArianeGroup : une grande précision de rentrée, un grand volume disponible et une grande liberté dans l’utilisation de ce volume, et enfin un confort équivalent à celui d’un véhicule ailé, mais avec moins de complexité. Autant d’avantages offerts par le concept aérodynamique retenu et une enveloppe de centrage compensée de manière significative, quelle que soit la charge embarquée.

Et Marco Prampolini de préciser : « Le bénéfice d’une forme aérodynamique de ce type, il est toujours là, quelle que soit l’échelle.

L’atout est d’être complètement stable et contrôlable depuis le début de la rentrée atmosphérique jusqu’à la phase d’approche finale en subsonique. Cela permet d’ouvrir les parachutes ou les parafoils à basse altitude et à très basse vitesse, avec une grande stabilité. »