MHI rachète le programme CRJ de Bombardier

Mitsubishi Heavy Industries et Bombardier sont parvenus à un accord définitif. MHI va acquérir le programme d'avions régionaux CRJ pour un montant de 550 millions de dollars. L'accord de vente comprend également l'acquisition par MHI des activités de maintenance, de soutien, de marketing et de vente des avions de la série CRJ, ainsi que le réseau de support, les centres de services situés à Bridgeport, en Virginie-Occidentale et à Tucson, en Arizona. MHI acquiert également les certificats de type.

L'accord intervient près de trois semaines après que MHI a confirmé que l'avionneur nippon en était à un stade avancé de négociation avec Bombardier. Soit peu de temps après que Longview Capital, la société mère de Viking Air, ait acquis le programme Dash 8 de Bombardier. La nouvelle filiale a été rebaptisé De Havilland Aircraft of Canada Limited, qui était d'ailleurs présente à l'occasion de la 53e édition du Salon du Bourget. Ce rachat fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire d'Airbus, à hauteur de 50,01 % de la la Série C de Bombardier (devenu depuis l'Airbus A220-100 et -300), au sein de ce qui est devenu depuis Airbus Canada Limited.

MHI a déclaré que l'acquisition du programme CRJ complétera sa gamme d'avions commerciaux, à savoir le développement, la production, les ventes et le soutien de la famille d'avions commerciaux Mitsubishi SpaceJet (ex MRJ, voir https://www.air-cosmos.com/article/bourget-2019-mitsubishi-rebaptise-son-mrj-spacejet-et-envisage-une-version-76-places-3304).