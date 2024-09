Merlin entame la première campagne d'essais en vol d'un aéronef au pilotage automatisé

Un Cessna Caravan sans pilote

Merlin, qui officie dans le développement de technologies de vol autonomes pour les aéronefs à voilure fixe, a annoncé le 5 septembre avoir commencé avec succès la campagne d'essais en vol de son aéronef Cessna Caravan prêt pour la certification et doté de l'équipement Merlin Pilot. Cette campagne vise à créer une automatisation avancée certifiée pour une plate-forme d'aéronef, qui, une fois prouvée, sera extensible à d'autres types et classes d'aéronefs, y compris l'intégration du Merlin Pilot sur le C-130J et le KC-135 en partenariat avec l'US Air Force.

Vers la certification

« Merlin a émergé d'un large éventail de démonstrateurs expérimentaux et se trouve aujourd'hui dans sa phase finale avec la campagne d'essais en vol du premier Cessna Caravan prêt pour la certification. Ce que nous avons installé sur cet avion n'est pas un prototype, car il ne s'agit plus de R&D. Il s'agit de la configuration réelle de certification, y compris la conception et la fabrication. Il s'agit d'une configuration de certification réelle comprenant des données de conception, des centaines de dessins et de rapports de justification, des baies et des structures personnalisées, un câblage conforme, et bien plus encore », a déclaré Matt George, PDG et fondateur de Merlin. Avec cet avion, nous validons l'automatisation avancée du décollage et de l'atterrissage, ce qui, pour les pilotes, représente un système qui est vraiment « prêt à l'emploi ». À la fin de la campagne avec cette configuration de certification, nous remettrons finalement cet avion en service dans la configuration de certificat de type supplémentaire », a t-il ajouté.

Un équipement visant les aéronefs en part 23/CS-23... Entre autres

L'avion a été converti pour être doté d'un cockpit tout écran avec une avionique avancée, de nouveaux capteurs, d'un pilote automatique et d'un système de communication automatisé. Les systèmes d'automatisation avancés sont notamment dotés d'une double redondance semblable à celle que l'on trouve dans les avions de la catégorie transport aérien Part 25, ce qui garantit une fiabilité et des normes de sécurité accrues. L'avion a d'abord subi des vols de contrôle d'intégration en juin 2024, des vols de contrôle de fonctionnement, et passe maintenant par des vols d'essai en boucle ouverte, intérieure et fermée, qui culmineront au troisième trimestre 2024 avec la validation du système de commande de vol automatique de Merlin. Cette campagne d'essais en vol marque une avancée significative dans l'introduction de capacités de décollage et d'atterrissage automatisés sur un aéronef relevant de la part 23, l'équivalent de la CS-23 de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Le processus d'essai et de validation au cours de la campagne garantira que tous les équipements de l'aéronef fonctionnent sans problème et comme prévu avec le système intégré, jetant ainsi des bases cruciales pour la poursuite des essais et du perfectionnement du Merlin Pilot.

Un nouveau George

« Nous avons tout retiré de ce Cessna Caravan et remplacé le tableau de bord et les anciens systèmes par une avionique moderne de pointe, les derniers systèmes d'affichage, ainsi que du matériel et des logiciels personnalisés pour le pilote Merlin. Il s'agit notamment d'un calculateur de données aériennes, d'un système de navigation inertielle, d'un système de cap et d'un altimètre radar », a déclaré Sherif Ali, ingénieur en chef de Merlin. « Avec ces systèmes à bord, le pilote Merlin est capable de comprendre où se trouve l'avion, où il va, et bien plus encore. Ces informations sont transmises à nos ordinateurs de commande de vol et traitées de manière à ce que le pilote Merlin puisse finalement piloter l'avion là où il doit aller, quand il doit y aller », ajoute Sherif Ali.