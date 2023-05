Menace de conflit sous-marin entre la Chine et les États-Unis

Le Mod VA SSW : des technologies d'espionnage de Pointe

Bien que beaucoup d'informations sur le Mod VA SSW restent confidentielles, on s'attend à ce que le sous-marin soit doté de véhicules sous-marins non habités (UUV), de véhicules télécommandés et de sous-marins d'opérations spéciales. Parmi ces équipements, on peut citer l'Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) et le MK11 SEAL Delivery Vehicle (SDV). L'Orca XLUUV pourra être utilisé pour des opérations de surveillance et d'attaques sous-marines, tandis que le MK11 SDV sera capable de transporter discrètement des équipes SEAL pour neutraliser les infrastructures militaires chinoises situées dans des îles reculées de la mer de Chine méridionale.

Une potentielle guerre sous-marine : implications et risques

Les risques et les répercussions d'un conflit sous-marin sont majeurs. Il est souligné que la perte de communications due à la coupure de câbles sous-marins d'Internet pourrait entraver gravement les communications diplomatiques ou militaires sensibles, provoquer d'énormes pertes financières en raison d'interruptions des transferts d'argent et paralyser d'autres systèmes vitaux. Taiwan se trouve au centre de ces risques de guerre sous-marine. Avec 15 câbles sous-marins d'Internet reliant l'île au reste du monde, elle pourrait être isolée en cas d'attaque chinoise.

Les superpuissances et la guerre sous-marine : au-delà des États-Unis

D'autres grandes puissances navales ont également développé des capacités spécialisées pour la guerre sous-marine. Par exemple, le sous-marin russe Belgorod, qui est conçu pour transporter le drone sous-marin armé Poseidon et le sous-marin de mission spéciale Losharik. Le Losharik, capable de plonger jusqu'à 6 000 mètres, est réputé être le sous-marin le plus silencieux et le moins détectable de la Russie. Il est conçu pour poser des charges explosives en profondeur, effectuer de la surveillance, intercepter des câbles de communication sous-marins et mener des opérations de sauvetage de sous-marins et des opérations spéciales.

La Chine et ses sréoccupations de sécurité sous-marine"

La Chine est préoccupée par la vulnérabilité de ses câbles de communication sous-marins. Elle a construit deux bases pour l'entretien des câbles sous-marins dans les mers de Chine orientale et méridionale. De plus, la Chine a initié le projet "Peace Cable", un câble sous-marin de 15 000 kilomètres reliant la Chine, l'Europe et l'Afrique. Ce câble démarre à Gwadar au Pakistan, traverse le Kenya, Djibouti et la Somalie, et se termine en France, avec une extension prévue vers Singapour et l'Afrique du Sud.

Un Conflit sous-marin : un risque de guerre nucléaire?

Il est important de rappeler que le risque d'une guerre sous-marine ne se limite pas aux destructions matérielles et aux perturbations des communications. L'expansion de l'infrastructure sous-marine, incluant les pipelines énergétiques, les câbles de communication sous-marins et les capteurs hydroacoustiques civils, a rendu nécessaire de considérer de nouvelles formes de violations dans la planification de la guerre sous-marine. Les attaques sous-marines pourraient être extrêmement déstabilisantes au niveau stratégique nucléaire en empêchant un adversaire nucléaire de contrôler et de surveiller ses armes nucléaires et ses systèmes d'alerte précoce, le forçant à maintenir son arsenal nucléaire en alerte accrue et augmentant les chances d'une frappe nucléaire préventive.

La Guerre sous-marine : une menace pour Taiwan

Taiwan se trouve au centre de ces risques de guerre sous-marine. Taiwan possède 15 câbles Internet sous-marins qui la connectent au reste du monde depuis trois stations d'atterrissage sur son île principale. En cas de conflit, la Chine pourrait attaquer ces câbles, isolant ainsi l'île autonome de l'information externe.

La Ligne de défense sous-marine Fishhook de l'US Navy : une cible potentielle

En plus de Taiwan, la ligne de défense sous-marine Fishhook de la marine américaine pourrait être une cible intéressante pour des attaques sous-marines chinoises. Un réseau d'hydrophones, de capteurs et d'éléments stratégiquement placés, s'étendant du nord de la Chine en passant par Taiwan, les Philippines et l'Indonésie, pourrait surveiller les sous-marins lanceurs d'engins balistiques nucléaires (SSBN) de la Chine, en particulier s'ils tentaient de se rendre dans le Pacifique pour mettre le continent américain à portée de leurs missiles balistiques lancés par sous-marins (SLBM).

Les Câbles Sous-marins : Un Enjeu Stratégique Nucléaire

De manière significative, une attaque sous-marine chinoise contre ce réseau de capteurs pourrait être interprétée par les États-Unis comme le prélude à une frappe nucléaire. Les guerres sous-marines pourraient donc potentiellement conduire à une escalade vers la guerre nucléaire. La détection, la protection et la destruction de l'infrastructure sous-marine sont devenues des éléments essentiels de la stratégie de défense moderne, soulignant l'importance vitale de l'espace marin pour la sécurité mondiale.