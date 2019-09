Meeting aérien du centenaire du musée de l'Air et de l'Espace

Pour célébrer ses 100 ans, le musée de l'Air et de l'Espace, sous la tutelle du Ministère des Armées et sous la direction d'Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, coorganise, avec l'Aéro-Club de France et sa présidente Catherine Maunoury, un meeting aérien exceptionnel, le 29 septembre 2019.

Près de 40 avions historiques vont rejoindre le mythique tarmac du Bourget. Présentés en exposition statique le matin, ils constituent le programme du spectacle aérien de l’après-midi, composé de plateaux thématiques autour de l'aviation de transport, sportive et militaire.



Au programme notamment : Morane MS 317, Stampe SV4, Boeing PT 17 Stearman, Douglas DC3 Dakota, Curtiss Hawk 75, Yak-3, Douglas AD-4 Skyraider, Morane 406, North American P-51 Mustang, Spartan 7W, Corsair F4U.

La Patrouille de France sera le point d'orgue du spectacle. Les championnes du monde Catherine Maunoury et Aude Lemordant clôtureront le meeting avec une démonstration de voltige sur Extra 330, en quatuor avec la patrouille Carnet de Vol sur Pitts et Cap 222.

Ce sera pour Aude Lemordant l'une de ses premières sorties en public depuis son titre de triple championne du monde au WAC 2019.



Couvrant un champ très large, des "warbirds" aux avions modernes, ce meeting témoigne de l’évolution de l’aviation, tant civile que militaire, présentée au public toute l'année et que le musée continue d'enrichir.



Cet événement se tient dans le cadre du traditionnel Carrefour de l’Air du musée qui, chaque année, rassemble sur deux jours musées, associations et collectionneurs du patrimoine aéronautique français.

Des navettes gratuites seront mises à disposition depuis et vers la station RER du Bourget.

Samedi 28 septembre 2019

10h-18h : salon des exposants du Carrefour de l’Air (Hall Concorde)



Dimanche 29 septembre 2019

10h00 - 18h00 : salon des exposants

10h00 - 12h00 : avions visibles en statique

13h00 - 17h00 : meeting aérien du centenaire



Tarifs

+26 ans : 12€ / prévente : 10€

Tarif réduit : 10€

Tarif jeune 19-25 ans : 8€

Tarif jeune 10-18 ans : 6€

Gratuité : moins de 10 ans

Groupe : 8€ (15 personnes)

Les forfaits avions sont vendus en plus, sur place : 7€ pour les +18ans, gratuité pour les -18 ans.