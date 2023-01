Medes recrute des volontaires pour une étude clinique de simulation de l'impesanteur

Pour sa prochaine étude clinique de simulation de l'impesanteur Brace (Bed Rest with Artificial gravity and Cycling Exercise), l’institut de médecine et de physiologie spatiales Medes, à Toulouse, a lancé un appel à volontaires.

L’objectif est de recruter sur cette première partie de l'étude 12 hommes en bonne santé de 20 à 45 ans, prêts à s'aliter 60 jours (88 jours d'hospitalisation au total) entre avril et juillet.

Les principaux critères de sélection des candidats sont : de sexe masculin, en bonne santé, sans traitement médical, sportif, non-fumeur, IMC entre 20 et 27 et sans restriction alimentaire.

Leur séjour sera l’occasion de tester la pesanteur artificielle et de pratiquer le vélo (en position allongée) comme méthode de prévention.

L’étude impliquera au total 24 hommes.

L’expérience est indemnisée.

Renseignements sur www.medes.fr