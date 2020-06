MCO : Safran sur les moteurs des NH90 allemands et norvégiens

Deuxième contrat NH90 pour Safran Helicopter Engines

La NAHEMA pour "NATO Helicopter Management Agency" vient de confier à Safran Helicopter Engines le soutien de 276 moteurs RTM322 équipant les NH90 appartenant au BAAINBw (Office fédéral des équipements, des technologies de l ́information et du soutien en service de la Bundeswehr) en Allemagne et à l’Agence norvégienne des équipements de défense (Norwegian Defence Materiel Agency). Ces moteurs vont bénéficier du contrat de soutien Global Support Package (GSP) du motoriste et qui fait partie de la gamme EngineLife® Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d’hélicoptères. Ce contrat concerne la flotte de NH90 de l’armée allemande (Deutsches Heer), de la marine allemande (Deutsche Marine) et de la Force aérienne royale norvégienne (Luftforsvaret). Au travers de cet accord, le suivi de l’ensemble de ces moteurs sera assuré par NAHEMA.

Déjà sur les NH90 français

En 2017, Safran Helicopter Engines et NAHEMA avaient déjà établi un premier partenariat, pour le soutien des moteurs RTM322 équipant les NH90 des forces armées françaises, belges et néerlandaises. « Le Global Support Package, contrat de service à l’heure de vol avec un engagement sur la disponibilité des moteurs, renforce l’homogénéisation du support au sein de la communauté des utilisateurs de NH90 », a déclaré Giorgio Gomma, Directeur General de NAHEMA. « Ce nouveau contrat s’appuie sur les excellentes relations que nous avons nouées avec les forces armées allemandes et norvégiennes. C’est également une étape supplémentaire dans notre partenariat avec NAHEMA et l’ensemble des utilisateurs de NH90, et une marque de confiance dont nous sommes fiers pour notre service GSP. Notre objectif est d’apporter un haut niveau de qualité de service à l’ensemble des forces armées européennes », a déclaré de son côté Olivier Le Merrer, Directeur du Support et des Services de Safran Helicopter Engines.