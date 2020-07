MCO : le salon ADS Show se repousse à 2022

ADS SHOW reporté à 2022

L'édition 2020 du salon ADS Show dédié au MCO aéronautique et défense n'aura finalement pas lieu au mois de septembre prochain sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac. "Malgré toute l'énergie déployée pour maintenir le salon, la dureté de la crise qui frappe le secteur, oblige les organisateurs à prendre cette mesure exceptionnelle", indique Aerocampus Aquitaine qui porte le salon en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le ministère des Armées et un certain nombre d'industriels. Et ce malgré "la volonté de maintenir la manifestation pour soutenir la relance de l'écosystème aérospatial et entamer la réflexion sur ses modèles de résilience".

Maintenir le lien via le Club ADS

Et les organisateurs de poursuivre : " après consultation des partenaires historiques, institutionnels comme privés, il semble désormais impératif de laisser du temps à la filière pour gérer l'immédiateté de la situation avant de se réunir pour travailler sur l'avenir". Pour autant, il s'agit de maintenir le lien et le comité d'organisation travaille donc sur un projet de "Club ADS" qui "permettra de continuer les échanges au travers de temps forts, en physique ou à distance, pendant les deux ans à venir et d'accompagner le secteur vers le rebond".

Covid-19 ou pas, le MCO reste vital

De son côté, Air & Cosmos maintient son dossier du mois de septembre dédié au MCO. Le maintien en condition opérationnelle reste un élément vital dans le bon fonctionnement des Armées et notamment en opérations extérieures. A la Force Barkhane, on le sait tous les jours de la semaine, covid-19 ou pas covid-19.