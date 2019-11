MCO : Airbus Helicopters et Héli-Union sur les Cougar, Caracal et EC225

C'est donc le binôme associant Airbus Helicopters et Héli-Union qui assurera le MCO ou maintien en condition opérationnelle des hélicoptères Cougar, Caracal et EC225 des armées de Terre et de l'Air. Le contrat global qui a été notifié à Airbus Helicopters et Héli-Union doit permettre "d’atteindre des objectifs de disponibilité et d’activité aérienne prévus pour ces flottes par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025", souligne le ministère des Armées qui rappelle que, dans le cadre du plan de transformation du MCO aéronautique, "le principe retenu pour le soutien de ces hélicoptères est celui d’un contrat global avec Airbus Helicopters et Héli-Union, responsabilisant l’industrie sur des objectifs de performance de haut niveau et incluant la mise en place de guichets logistiques industriels sur les bases aéronautiques". Cette "verticalisation" doit permettre "l’atteinte des objectifs de disponibilité et d’activité aérienne prévus pour les flottes Cougar, Caracal et EC225 par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025". Airbus Helicopters "s’engage à limiter le nombre d’appareils en grande visite en écourtant la durée des cycles de maintenance de 20% pour chaque type d’hélicoptère. De plus, les engagements pris en matière de logistique et d’assistance technique réduiront les périodes d’immobilisation dues à ces opérations". Airbus Helicopters proposera également, en collaboration avec son partenaire Heli Union, un centre de maintenance à proximité du site de son client à Pau, et impliquera un grand nombre de PME françaises dans la réparation des équipements". L’armée française exploite 18 H225M (Caracal) et 26 Cougar.