MC-21-300, Irkoutsk-Joukovsky avec une cabine à 172 places

Quatrième MC-21-300

Le 17 mars 2020, le quatrième MC-21-300 d’essais en vol a effectué un vol sans escale d'Irkoutsk à Ramenskoïe (Joukovsky, banlieue de Moscou) pour poursuivre les essais en vol.

Haute densité

L’avion a été piloté par un équipage composé du pilote d’essai Roman Taskaev et le pilote d’essai de 1ère classe Oleg Mutovine. Selon Roman Taskaev, le vol s'est déroulé parfaitement normalement. Des spécialistes de l’usine d’aviation d’Irkoutsk, une succursale d’Irkut Corporation (qui fait partie d’UAC), ont installé une cabine passagers dans une configuration à haute densité dans l’avion.

172 sièges + 39

Il s’agit de la version cabine la plus dense du MC-21-300. Les avions de ligne avec une telle cabine sont conçus principalement pour les compagnies aériennes à bas coûts. À l’heure actuelle, l’avion est équipé de 172 sièges passagers et l’équipement de contrôle et de mesure des ingénieurs d’essai est situé à l’arrière du fuselage.

Avant d’effectuer des tests de certification de la cabine passagers, 39 autres sièges passagers seront montés en remplacement de l’équipement d’essai. Mais auparavant, des essais pour la sortie de secours de l’avion seront effectués. Conformément aux exigences réglementaires, ces tests sont effectués avec la largeur minimale de passage permise dans la cabine.