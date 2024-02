MBDA va armer le drone grec ATLAS 8 H du grec ALTUS

Du missile antichar MBDA sur un drone conçu pour larguer de l'obus de mortier

Dévoilé lors du dernier salon de défense DEFEA 2023, le drone ATLAS 8/H pour HEAVYLIFTER conçu et développé par la société grecque ALTUS sera modifié pour prendre un, voire deux missiles antichar MBDA Akeron MP. C'est l'objet du partenariat signé entre MBDA et ALTUS. Le missilier européen souhaite ainsi "construire une offre de drones tactiques équipés" de ses missiles AKERON MP. Et cette coopération va débuter "par la validation de l’intégration des missiles AKERON MP sur le nouveau drone ATLAS 8 HEAVYLIFTER d’ALTUS".

Une charge utile de 40 kg pour le drone ATLAS 8 d'ALTUS

Haut sur pattes, le drone ATLAS 8 d'ALTUS a été conçu pour prendre une charge utile de 40 kg sur une distance de 20 km et maxi de 80 km. Cela peut être du fret militaire (petites munitions, équipements médicaux, rations de nourriture,...) en appui aux combattants mais aussi de l'offensif puisqu'il peut prendre et larguer jusqu'à 24 obus de mortier de 60 mm. Tout le travail de MBDA et d'ALTUS sera donc de l'adapter au missile antichar dont la masse au lancement est de 11 kg.

Kit de lancement Akeron MP avec MILTECH

L'autre accord de partenariat signé entre MBDA et la société grecque MILTECH concerne toujours le missile antichar Akeron MP mais il porte cette fois sur "le développement d’un kit de lancement que MBDA propose maintenant sur le marché mondial pour équiper des tourelles automatiques légères dotées de canons de faible calibre".