MBDA s'associe avec Rheinmetall pour développer un système laser

Un partage industriel égal

Le développement de l'arme laser, fonctionnant avec une grande précision et produisant très peu de dommages collatéraux, fera l'objet d'essais en conditions réalistes sur un navire de guerre allemand. La valeur du contrat est de l'ordre de la dizaine de millions d’euros. Le travail sera partagé entre les deux industriels sur une base à peu près égale. MBDA Deutschland sera responsable du suivi, de la console de l’opérateur et du lien entre le démonstrateur d’armes laser et le système de commande et de contrôle. Rheinmetall sera responsable de la station d’armes laser, du système de guidage du faisceau, du refroidissement et de l’intégration du système d’arme laser dans le conteneur du projet du démonstrateur source laser.

Des essais prévus pour 2022 à bord d'une frégate

Le démonstrateur doit être fabriqué, testé et intégré d’ici la fin de l’année 2021. Les essais à bord de la frégate F124 "Sachsen" de la marine allemande auront lieu en 2022. Ce contrat s'inscrit dans la suite de l'annonce précédemment effectuée en août 2019, lorsque les deux industriels avaient annoncé un rapprochement pour développer et tester une arme laser à destination des corvettes K130 de la marine de guerre allemande.

Comme le note Doris Laarmann, responsable du développement des affaires laser chez MBDA Deutschland, "le contrat est une étape importante sur la voie d’un système laser opérationnel à haute énergie. Nos deux sociétés appliqueront leurs forces respectives pour faire de ce projet un succès au nom de la marine allemande. Une fois installé, le démonstrateur sera également utilisé pour tester des aspects importants tels que l’interaction et la fonction de la suite de capteurs, du système de gestion de combat et de l’effecteur ainsi que des règles d’engagement".

https://www.air-cosmosboutique.com/produit/abonnement-numerique-1-an-aircosmos/