MBDA remporte un contrat avec son système Albatros NG

Application navale.

MBDA a annoncé le 3 mars dernier avoir remporté un contrat avec une Marine, pour l'heure non dévoilée, avec son système de défense aérienne Albatros NG. Basé sur le CAMM-ER, l'Albatros NG en reprend les codes avec des performances accrues. Selon l'industriel, la portée du missile (CAMM) serait notamment plus importante.



Livraison.

Suite à cette contractualisation, MBDA a annoncé que le système Albatros NG devrait être en service à l'horizon 2024. Celui-ci peut venir équiper différents bâtiments de la Marine afin de fournir une protection contre différents types de menaces aériennes. Il peut ainsi équiper des patrouilleurs, des corvettes ou encore des frégates et des destroyers. Sur ces derniers bâtiments, l'Albatros NG peut venir s'intégrer dans une bulle de défense aérienne plus large et ainsi compléter les capacités des systèmes préexistants. L'Albatros NG est alors relié au C2 du bâtiment, afin de fournir une meilleure vision de la situation tactique.



Capacités.

Si les performances de l'Albatros NG n'ont pas été spécifiées, MBDA rappelle néanmoins que le système CAMM-ER peut être mis en œuvre contre des cibles aériennes basées dans un rayon de 40km. Il permet d'engager des cibles aussi bien habitées que pilotées à distance, ainsi que différents types de munitions et missiles, grâce à un détecteur de radiofréquences. Ce système a fait ses preuves auprès de différentes forces armées et équipe notamment les armées et marines italiennes et britanniques.