MBDA rachète GDI Simulation à Airbus

Jusqu'à présent filiale à 100 % du groupe Airbus, GDI Simulation passera donc sous l'aile de MBDA, une fois que l'accord de l'achat de GDI Simulation à Airbus aura obtenu les autorisations réglementaires. Basée en Ile de France, GDI Simulation compte plus de 70 employés et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 15 M€. Cette PME "assure le développement, l’assemblage, l’intégration et la maintenance de systèmes de simulation pour les véhicules terrestres ainsi que pour les missiles du champ de bataille conçus par MBDA, pour les forces françaises et étrangères", souligne le missilier européen qui poursuit : "en l’espace de quelques années, la société a su développer une compétence aujourd’hui reconnue en matière de systèmes laser à sécurité oculaire et apporte un soutien et des services essentiels aux centres de formation de l’armée de terre française". Devenue filiale de MBDA, la PME francilienne "continuera à opérer de façon indépendante en tant que maître d’œuvre auprès de la DGA pour les systèmes et équipements de simulation, ainsi qu’en tant que fournisseur de MBDA". « Avec l’acquisition de GDI, MBDA va renforcer sa position sur le marché des équipements de simulation destinés à l’entraînement, en particulier sur le segment du champ de bataille, et ce en combinant son expertise en matière de missiles et de simulation avec les capacités industrielles de GDI Simulation dans le développement, la production et la maintenance des moyens d’entraînement, afin de proposer à ses clients nationaux et étrangers une véritable solution intégrée », se félicite Éric Béranger, le président de MBDA.