MBDA présente Sky Warden, un système anti-drones modulaire

Lutte anti-drones.

MBDA a profité du salon IDEX pour dévoiler son système Sky Warden, permettant de répondre aux besoins de lutte anti-drones des forces et pouvant plus globalement répondre aux menaces aériennes. Articulée autour d'un C2, cette solution permet d'intégrer différents systèmes de détection, identification et neutralisation, proposés directement par MBDA ou par des partenaires.



Approche modulaire.

Au regard de l'évolution du marché des drones, et donc de la menace représentée par ces systèmes, MBDA a décidé d'adopter une démarche modulaire. Imaginé selon le concept « plug and play », le système Sky Warden permet ainsi d'intégrer au sein d'un C2 différentes capacités, en fonction du besoin de l'opérateur, afin de se prémunir contre la menace drones, allant des mini-drones aux drones tactiques. Différentes capacités de neutralisation sont d'ores et déjà proposées par MBDA, pouvant être intégrées au sein du système. Un système de brouillage des radio-fréquences, développé par Keas, peut ainsi être intégré, de même que le laser à énergie dirigée de Cilas ou encore un système à énergie dirigée permettant d'interrompre les communications entre le drone et sa télécommande, mis au point par Teledyne e2v. Des systèmes de neutralisation sol-air à courte portée peuvent également être plugés au sein du C2, tels que des missiles ou mitrailleuses. Différentes capacités de détection sont également proposées par MBDA, dont le radar de Saab (radar Giraffe), ou encore le détecteur passif de radio-fréquences de Cerbair. Un drone HK peut également être intégré au sein du C2 pour de la détection optique, de même qu'un capteur électro-optique. Enfin l'ensemble du C2 peut être intégré au sein d'un véhicule afin de garantir la mobilité du système.



Savoir-faire.

« Sky Warden capitalise sur le savoir-faire de MBDA sur le segment du processus d'engagement, de l'intégration de systèmes et des différentes catégories d'effecteurs, ainsi que leurs évolutions à venir », a ainsi déclaré Eric Béranger, PDG de MBDA. Le C2 Sky Warden peut représenter une solution complète de lutte anti-drones ou être intégré dans une architecture plus large de défense aérienne.