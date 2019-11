MBDA place son Meteor sur le futur avion de combat KF-X

La Korea Aerospace Industries (KAI), maître d'oeuvre du programme d'avion de combat multirôle KF-X, notifie à MBDA un contrat pour réaliser l'intégration du missile air-air longue portée Meteor sur le KF-X. Le contrat comprend le soutien technique des équipes de MBDA, la réalisation des différents équipements d'essai nécessaires (aéromécaniques, séparation, intégration,...) et la participation aux différentes campagnes de tests associant Meteor et KF-X. Le missile Meteor de MBDA équipe d'ores et déjà plusieurs avions de combat : Dassault Aviation Rafale, Airbus Typhoon et Saab Gripen.