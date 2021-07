MBDA: Nouveau succès du Sea Ceptor

Le Sea Ceptor multiplie les succès à l'export, d'autant plus que le Royaume-Uni à décidé de faire de lui son missile générique pour ses bâtiments type 45, type 26 et type 23 et qu'il est une réponse immédiatement déployable et à coût réduit dans la zone Asie-Pacifique

Classe Tamandaré Le système Sea Ceptor du missilier MBDA assurera la défense anti-aérienne des nouvelles frégates de classe Tamandaré après avoir remporté l'appel d'offres de la Brazilian Navy. Fondées sur le design des MEKO, ces quatre frégates légères de 3500 tonnes remplaceront partiellement les 6 frégates classe Niteroi, ainsi que les deux frégates type 22. Leur entrée en service est prévue en 2025, et s’échelonnera jusqu’en 2032, avec un coût estimé à 2 milliards de dollars. Sea Ceptor Le Sea Ceptor est la version navale de la famille CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) qui se caractérise par son extrême compacité. Le rayon d'action du Sea Ceptor est de 25 km, et sa vitesse maximale de Mach 3. Guidé par radar, ce missile de 99 kilos dispose d’un système de lancement à froid, lui permettant d'être intégré sur des bâtiments d’une longueur n’excédant pas 50 mètres. Royal Navy La Royal Navy va investir plus de 688 millions de dollars pour moderniser les capacités de défense de ses six destroyers de type 45. Ainsi 24 silos supplémentaires seront ajoutés, passant de 48 à 72 silos de lancement par unité. Le Sea Ceptor sera déployé à hauteur de 24 unités par bâtiment, et l’Aster 15 à 48, augmentant ainsi la puissance de feu de 50%. Cette initiative vise d’une part à mieux protéger les bâtiments contre les menaces saturantes et d’autre part, à réduire la différence de feu face aux nouveaux ordres de bataille dans la zone Asie-Pacifique.