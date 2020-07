MBDA attribue des bourses d'excellence à des étudiants

Le mécénat MBDA

La convention de mécénat signée par MBDA France, l’Isae-Supaero et sa Fondation, comprend deux programmes de bourses d’excellence : l’un pour l’Inde et l’autre pour l’Indonésie. Ils permettent chaque année à des étudiants de venir passer deux années à l’Institut et de suivre le Master of Science en ingénierie aérospatiale. «MBDA souhaite renforcer son positionnement en tant que partenaire de long terme de l’industrie de défense indienne et indonésienne et développer entre la France, l’Inde et l’Indonésie des filières industrielles d’excellence. Ce programme de mécénat s’inscrit dans cette démarche en offrant à des étudiants de ces deux pays partenaires une formation de très haut niveau à l’Isae-Supaero », explique Olivier Martin, Secrétaire Général de MBDA.

Une sélection rigoureuse

«La collaboration avec MBDA offre l’opportunité à l’Isae-Supaero d’accueillir dans ses programmes des étudiants indiens et indonésiens de très haut niveau, très courtisés par d’autres grandes universités européennes et nord-américaines, et ainsi d'accroître notre rayonnement et attractivité internationale », ajoute Didier Delorme, Directeur de la formation Masters et Mastères spécialisés à l’Isae-Supaero. Les candidatures pour le Master of Science en ingénierie aérospatiale (d’une durée de 2 ans) sont ouvertes chaque année d’octobre à décembre, pour un début de formation en septembre de l’année suivante.

En 2020, sur les 500 candidatures réceptionnées au total, 3 étudiants indiens et 1 indonésien ont été retenus par l’Isae-Supaero et MBDA pour bénéficier de la bourse d’excellence pour le master à l’Institut. Plus récemment, l'institut Français en Inde et l'institut Français en Indonésie se sont associés à ces programmes en offrant, aux boursiers, un billet d'avion du pays d'origine vers la France ainsi que la gratuité des procédures d'obtention du Visa.

Opportunités d'emplois

Les années passées, 90% des étudiants étrangers issus du Master of Science en ingénierie aérospatiale ont trouvé un poste dans les six mois après la remise de leur diplôme dont une part importante en France au sein d’industries référentes dans le secteur (Airbus, Thales, Safran) ou d’entreprises de conseil (Altran, Alten). Ces profils intéressent particulièrement les entreprises internationales car ils permettent un brassage multiculturel et une meilleure connaissance des marchés étrangers. Beaucoup font ensuite le choix de retourner dans leur pays d’origine dans des filiales locales des industries de référence, avec une connaissance de la culture européenne qui représente une force pour les entreprises indiennes et indonésiennes.