Matériaux composites : Hexcel France accompagne la montée des cadences

Des conséquences de la crise Covid

Avec ses trois unités de production répartis dans les départements de l’Ain (Dagneux) et de l’Isère (Roussillon et les Avenières), Hexcel France est assurément l’un des poids lourds de la Région AURA dans le domaine aéronautique et spatial. Mais à l’image d’autres sociétés, la filiale