Mars en 1,8 milliards de pixels

Voici le panorama 360° le plus détaillé réalisé à ce jour de la surface de Mars.

Réalisée par la caméra Mastcam du bras de l’astromobile Curiosity de la Nasa (qui évolue sur la planète rouge depuis août 2012), cette mosaïque est composée de plus de quelques 1 200 clichés, issus d’une séance de prises de vue qui s’est étalée entre le 24 novembre et le 1er décembre dernier, chaque jour entre midi et 14 heures (heure locale), afin de conserver les mêmes conditions de luminosité ambiante.

Curiosity évoluait alors dans la région Glen Torridon, sur le flanc du Mont Sharp.

Balade dans l’image

L’assemblage de ces images a nécessité trois mois de travail.

Il est possible de zoomer et de se balader dans le panorama sur le site de la Nasa, et de télécharger l’image en très haute résolution (le fichier représente 2,25 Go).