Manoeuvre américano-japonaise

Le Japon et les Etats-Unis ont mené, début février, un exercice de taille, impliquant bombardiers et chasseurs. Cet entraînement, visant à renforcer l'interopérabilité des forces et à montrer une nouvelle fois l'implication américaine dans la région, a eu lieu au-dessus du Japon.



Bombardiers.

Pour l'occasion, des bombardiers B-52H de l'USAF, venant initialement de la base aérienne d'Andersen et de celle de Minot, se sont rejoint au niveau de la base japonaise de Misawa. Leur participation s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint Coutinuous Bomber Presence and Bomber Task Force. Par ailleurs, les Etats-Unis ont déployé également six F-16, basés sur la base aérienne de Misawa afin de participer aux manœuvres. Le Japon pour sa part a mobilisé un grand nombre d'aéronefs afin de participer à cette mission. La Japan Air Self Defense Force (JASDF) a ainsi mis en œuvre 13 F-2, 4 F-4 et 28 F-15.