Mali: Crash d'un Mirage 2000D et intervention du COS

Crash

C'est lors d'une mission aérienne au profit d'un GTD (Groupement Tactique Désert) qu'un Mirage 2000D a rencontré hier une défaillance technique à proximité de la frontière burkinabaise, dans la zone d'Hombori, qui a contraint son équipage à l'éjection. L'appareil a ensuite percuté le sol dans une zone inhabitée. Les deux pilotes sont sortis indemnes, même si l'un d'eux légèrement blessé a dû être hospitalisé à Gao. Le Mirage issu de la 3e escadre de chasse de Nancy-Ochey était parti de la base aérienne projetée de Niamey au Niger. L'Armée de l'Air et de l'Espace a diligenté une enquête pour clarifier les causes de l'accident. Il s'agit du 3e crash survenu depuis le début de l'opération Barkhane.

COS

Dés réception du message d'alerte géolocalisé, un commando "Chimère" et une équipe médicale du COS relevant du 1er RPIMA, ont immédiatement quitté le QG des forces spéciales françaises au Burkina-Fasso, à bord de 2 hélicoptères de transport NH-90 Caïman pour récupérer les pilotes et les exfiltrer au plus vite. Ceux-ci ont été escortés pendant tout le trajet par deux hélicoptères Tigre du 4e RHFS, qui ont à l'issue effectué une couverture aérienne pendant toute la phase de sécurisation des pilotes au sol. Cette zone est en effet particulièrement périlleuse et disputée depuis plusieurs mois aux djihadistes. Ceux-ci au moyen d'une IED avaient d'ailleurs attaqué un convoi de Barkhane le 28 décembre dernier, dans lequel 3 militaires français avaient trouvé la mort.

GTD

Plusieurs Groupements Tactiques Désert sont déployés dans le cadre de l'opération Barkhane dans le but de neutraliser les groupes armés terroristes en collaboration avec les forces armées locales issues du G5 Sahel. Ceux-ci sont soutenus par les moyens aériens de l'ALAT au travers du GTD-A (A pour aérocombat) HOMBORI. Au cours du mois de juin, le GTD-A a soutenu la force TAKUBA (forces spéciales européennes) dans le cadre de l'opération Solstice au cours de laquelle plusieurs groupes terroristes ont été neutralisés au niveau de la zone des "Trois frontières" (Burkina-Mali-Niger). Ces groupes cherchent depuis à marquer les esprits par une opération spectaculaire. La capture de pilotes français était une hypothèse à laquelle le COS s'était préparé ....