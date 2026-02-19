Malgré des résultats records, Airbus diffère encore sa montée en cadence
publié le 19 février 2026 à 08:09

Le groupe d'aéronautique, de défense et de spatial européen a pu compter sur l'ensemble de ses divisions pour signer des résultats en progression et augmenter sa rentabilité. Mais il devra encore attendre pour atteindre la cadence 75 tant espérée pour sa famille A320neo.

C’est ce qui s’appelle être sur le trait, voire légèrement au-dessus. Airbus vient de publier des résultats financiers 2025 conformes à ses prévisions – c’est-à-dire records – en dépit du fait d’avoir raté son objectif de livraisons en raison d’un problème de qualité en fin d’année. Le constructeur européen

Avions commerciaux

Le groupe d'aéronautique, de défense et de spatial européen a pu compter sur l'ensemble de ses divisions pour signer des résultats en progression et augmenter sa rentabilité. Mais il devra encore attendre pour atteindre la cadence 75 tant espérée pour sa famille A320neo.

C’est ce qui s’appelle être sur le trait, voire légèrement au-dessus. Airbus vient de publier des résultats financiers 2025 conformes à ses prévisions – c’est-à-dire records – en dépit du fait d’avoir raté son objectif de livraisons en raison d’un problème de qualité en fin d’année. Le constructeur européen progresse ainsi fortement sur tous ses principaux indicateurs et entend

