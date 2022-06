Malaysia Airlines va remplacer ses 21 Airbus A330

21 Airbus A330-200 et A330-300 à remplacer

"Nous sommes dans la dernière phase du processus" de remplacement de la flotte d'Airbus A330, a indiqué Izham Ismail, le directeur général de Malaysia Airlines à Reuters en marge de l'Assemblée générale de l'Association du transport aérien international (IATA) qui se déroule à Doha, au Qatar. La compagnie aérienne a 21 Airbus A330-200 et A330-300 à remplacer et s'apprête à le faire dans un mixte de contrats de location et de commandes fermes. Malaysia Airlines a d'ores et déjà pris six Airbus A350-900. La compagnie aérienne pourrait donc en prendre plus dans un panachage avec de l'Airbus A330neo. A moins que la décision ne se fasse en faveur de la famille Boeing 787.

Une annonce au Salon de Farnborough ?

Malaysia Airlines prévoit d'annoncer sa décision entre la mi et la fin juillet, a précisé le directeur général de la compagnie aérienne. Un calendrier qui correspond à celui du prochain Salon de Farnborough qui se déroule du 18 au 22 juillet. L'occasion également pour Air India d'officialiser sa grosse commande d'Airbus A350 et d'A321neo.

Un peu d'oxygène pour Rolls-Royce

La commande à venir d'Air India ainsi que celle de Malaysia Airlines vont apporter un peu d'oxygène à Rolls-Royce qui en a bien besoin. Le motoriste britannique est en effet très exposé à un segment long-courrier qui est toujours en souffrance alors que le segment moyen-courrier a progressivement retrouvé sa dynamique depuis la mi-2021. D'abord aux Etats-Unis, puis en Europe. Rolls-Royce est en motorisation unique sur les Airbus A350 et A330neo.