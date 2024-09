Malaysia Airlines lancera un vol direct Paris-Kuala Lumpur en mars 2025

Après neuf ans d'absence puisqu'elle avait suspendu sa desserte de Paris le 26 janvier 2016, la compagnie Malaysia Airlines va relancer des vols Paris CDG-Kuala Lumpur à compter du mois de mars 2025. La compagnie opérera initialement quatre départs hebdomadaires, avant d’assurer des vols quotidiens à partir du 30 mars 2025. Les vols directs de Paris à Kuala Lumpur offrent aux voyageurs un accès pratique à la capitale animée de la Malaisie et à sa riche offre culturelle. De plus, le vaste réseau de Malaysia Airlines permettra aux passagers européens de se connecter facilement à 66 destinations à travers l'Asie, dont l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et au-delà. Cette ligne permettra également aux voyageurs de relier des destinations long-courriers telles que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui en fera véritablement la porte d'entrée vers l'Asie et ailleurs.

Une ligne exploitée en Airbus A350 quadri-classe

Malaysia Airlines sera le seul transporteur à relier Paris à Kuala Lumpur, exploitant un Airbus A350-900 de 286 sièges, équipé de 4 luxueuses suites affaires, 35 sièges en classe affaires, 27 sièges en classe économique avec espace supplémentaire pour les jambes et 220 sièges en classe économique standard. A partir du 23 mars 2025, le vol MH020 partira de Paris-Charles de Gaulle à 11h25 pour une arrivée à Kuala Lumpur à 06h10 le lendemain (heure locale). Au retour, le vol MH021 partira de Kuala Lumpur à 11h40 pour une arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 06h40 (heure locale). Entre le 23 et le 28 mars, 4 vols seront opérés par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche), puis à partir du 30 mars 2024, la liaison deviendra quotidienne entre les deux aéroports.