Malaysia Airlines confirme ses 20 Airbus A330neo

20 Airbus A330-900 dans le tuyau depuis plusieurs mois

Comme prévu, Malaysia Airlines a décidé de renouveler progressivement sa flotte d'Airbus A330ceo par 20 Airbus A330-900. Le futur contrat s'articule autour de deux volets : un achat direct auprès d'Airbus pour 10 exemplaires associé à une opération de "leaseback" avec le loueur Avolon sur 10 exemplaires et des contrats de location avec le même Avolon. Le calendrier des livraisons n'est pas officiellement précisé. Les A330-900 sont propulsés par des Rolls-Royce Trent 7000.

Aménagement pour 300 passagers chez Malaysia Airlines

Malaysia Airlines a fait le choix d'un aménagement cabine pour 300 passagers en deux classes. La concurrente AirAsiaX avait également fait le choix d'une répartition en deux classes mais avec une configuration beaucoup plus dense : 12 en classe "premium" et 365 en classe économique. Corsair a fait le choix d'une segmentation inspirée des formules lancées par United Airlines et Delta Air Lines avec un total de 352 passagers répartis en 20 sièges classe Affaires, 21 en Premium tandis que 33 sièges de la classe économique sur un total de 311 sont qualifiés EcoPlus. Aircalin est proche de Malaysia Airlines avec un total de 291 passagers mais avec un aménagement cabine trois classes (26 Affaires, 21 PremiumEco, 244 classe économique).

En complément des Airbus A350-900

De part leur capacité et leur distance franchissable, les futurs A330-900 viendront compléter les Airbus A350-900 que Malaysia Airlines compte en flotte à raison de six exemplaires qui prennent un total de 287 passagers mais répartis en quatre classes dans une configuration complètement différente de celle de Corsair avec 4 sièges en Première, 36 en classe Affaires, 27 en EcoPremium et 220 en classe économique. Les marchés visés ne sont en effet pas semblables.