Malaysia Airlines confie la MRO de CFM56 à MTU Maintenance

C'est le plus gros contrat MRO sur CFM56-7B enregistré à ce jour par MTU Maintenance. Malaysia Airlines a en effet choisi MTU Maintenance pour réaliser la MRO de plus de 100 CFM56-7B sur une durée de dix ans. Les travaux seront réalisés par l'atelier MRO de MTU Maintenance à Zhuhai. Le contrat passé par Malaysia Airlines porte également sur les CFM56-7B en location et comprend la solution PERFORMPlus ainsi que le suivi en temps réel et les services en escale.