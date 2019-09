MAKS 2019: Sukhoï avec le chinois COMAC présente une maquette en taille réelle de son CR 929

Après une première collaboration avec Thales et Safran sur le RRJ produit à 150 exemplaires, Sukhoï associé cette fois avec le chinois COMAC a présenté une maquette en taille réelle de son CR 929. Décliné en plusieurs versions de 281 à 440 passagers, le CR 929 cible essentiellement le segment de marché chinois occupé par l'A-350 et le Dreamliner de Boeing. La société CRAIC créée pour l'occasion, évalue le marché global à 900 plateformes. Si un effort particulier a été porté sur le cockpit après avoir recueilli les souhaits d'un panel de pilotes, c'est le poids à vide et la consommation de l'appareil qui constituera pour CRAIC le principal avantage concurrentiel. Irkhut a donc été chargé de réaliser plus de 50% de l'appareil en composite (aile et cellule). Le premier exemplaire devrait sortir des chaînes en 2025.