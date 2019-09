MAKS 2019: modernisation du Su-24

Alors que Mil a présenté les hélicoptères MI-171H et MI-28NE destinés aux forces spéciales, le centre 558 biélorusse a largement communiqué sur sa modernisation du Sukhoi Su-24. Cet avion d'attaque au sol symbolise pour de nombreux militaires russes la clé des opérations anti-terroristes en Syrie, voit ses capacités considérablement renforcées.

Ainsi une avionique moderne (affichage tête haute, MFD) équipe désormais le cockpit et le nouveau système de navigation permet des bombardements à plus de 5 000m selon une précision de ciblage à 100 km ramenée de 700 à 15m. A son arsenal déjà imposant s'ajoute désormais 8 missiles C-13, 2 missiles air-air R-73, quant aux 2 nouveaux missiles air-sol X-29T et les 4 bombes planantes KAB-500 Kr, ils sont désormais dotés d'autodirecteurs vidéo.

Mais surtout le Su-24 intégrera également le nouveau pod de guerre électronique Satellite M2 fondé sur la technologie DRFM et destiné à leurrer la majeure partie des systèmes de défense sol-air occidentaux mais aussi les radars Aesa des chasseurs les plus récents (Rafale F3, F-18 E/F, F-35, Gripen E, mais aussi J-20) sans oublier leurs missiles (AIM-120, Meteor). La documentation technique évoque une plage de fréquences située entre 4 et 18 Ghz ainsi qu'une puissance de 800 W.