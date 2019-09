Make in India : MBDA et BDL s'associent pour la production de missiles

MBDA a annoncé le 19 septembre la signature d'un accord avec BDL (Baharat Dynamics Limited), entreprise indienne de munitions et systèmes de missiles. Ce partenariat portera en particulier sur les missiles Mistral et ASRAAM. Ainsi, les phases d'assemblage final, d'intégration et d'essais seront réalisées directement en Inde.

BDL est une entreprise majeure indienne ayant fourni plus de 130 000 systèmes d'armes à travers le monde. Baharat Dynamics Limited et MBDA collaborent d'ailleurs ensemble dans ce domaine depuis une cinquantaine d'années. Dans ce cadre ce sont plus de 50 000 missiles MBDA qui ont été produits dans les usines indiennes.

Le choix de la production de missiles ASRAAM et Mistral n'est pas anodin. En effet, les systèmes ASRAAM viendront équiper les Jaguar de l'Indian Air Force. Ces aéronefs seront les premiers au sein de l'IAF à recevoir ce missile de défense, détaille ainsi MBDA. Quant au Mistral, il sera intégré sur l'hélicoptère Dhruv et sur l'hélicoptère de combat léger LCH, conçu par HAL (Hindustan Aeronautics).