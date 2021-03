Maintenance : Transavia numérise avec eMobility

Dématérialiser "aircraft" et "cabin" logbooks

Avec la suite applicative eMobility développée par TRAX, la compagnie aérienne Transavia France va pouvoir dématérialiser l’aircraft logbook et le cabin logbook de son parc de Boeing 737-800. Les équipes de Transavia France et de ses partenaires en charge des opérations de maintenance auront ainsi accès à des cartes de travail numériques directement sur leur tablette. Cette solution permettra des gains de temps significatifs et de renforcer l’efficacité des missions de maintenance.

Numérisation en deux phases chez Transavia

La numérisation de l’ensemble du processus de maintenance se fera en deux phases. La première, mise en oeuvre dès cette année, concerne la numérisation des travaux de maintenance et du carnet technique. L’application Task Control permet de clôturer électroniquement les cartes de travail par les mécaniciens et de suivre en temps réel l’avancement des travaux de maintenance. Les applications QuickTurn, PilotLog et CabinLog d’eMobility permettent la bonne communication entre les équipages et les équipes de maintenance, le signalement des éventuels défauts de l'avion, un enregistrement permanent de l'historique de maintenance, le certificat électronique de libération et d'autres fonctionnalités.

Fluidifier le process de maintenance

Enfin, l'application AeroDox liée aux autres applications d’eMobility permet la visualisation de la documentation de maintenance nécessaire à la performance du travail. «Avec ce nouvel outil eMobility développé par notre partenaire TRAX, nous allons fluidifier le process de maintenance de nos avions. Tous les documents utiles à la gestion du maintien de la navigabilité de nos avions seront digitalisés, ce qui permettra aux équipes de se concentrer sur leurs tâches essentielles et de gagner un temps précieux. », souligne Hervé Boury, directeur des Opérations de Transavia France.