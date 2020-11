Maintenance : Sabena technics reprend AeroTech Pro

Airbus A400M et A330 MRTT

S'appuyant sur la dualité civile-militaire de ses activités maintenance, Sabena technics vient de racheter AeroTech Pro implantée à Aix-en-Provence et Istres. La PME y propose des prestations à forte valeur ajoutée, notamment d’assistance technique, sur les marchés militaires en France et à l’export. Sans oublier un accès à un hangar de 10.000 m2 attenant à la base aérienne d’Istres pour effectuer, en propre, des opérations de maintenance cellule. De quoi fortement intéresser Sabena technics qui récupère ainsi l'expertise reconnue d'AeroTech Pro sur les avions Airbus A400M et A330 MRTT.

Sabena technics se renforce sur le MCO

"Le Groupe Sabena technics développera son offre de services et renforcera son positionnement sur ces deux plateformes devenant ainsi le seul industriel privé disposant des infrastructures et des moyens humains en France pour assurer leur soutien industriel. Cela nous permettra également d’accompagner le constructeur dans son développement en projetant des équipes techniques sur les sites d’exploitation et de maintenance aux plus près des opérateurs, tant sur le territoire national qu’à l’export », souligne Philippe Rochet, président du groupe Sabena technics. Une opération d'autant plus intéressante qu'elle intervient dans un contexte de forte déprime pour le segment maintenance civile. D'autant que lors de sa visite du site dinardais de Sabena technics, la ministre des Armées, Florence Parly, a confirmé le rôle de Sabena technics aux côtés d'Airbus dans le cadre de la commande anticipée de trois Airbus A330 MRTT.