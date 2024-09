MaiaSpace récupère le pas de tir Soyouz en Guyane

Une conséquence de la guerre en Ukraine

La nouvelle a été annoncée le 26 septembre à Meudon par Jean-Marc Astorg, le directeur de la stratégie du CNES, à l’occasion de la première journée de débats sur la souveraineté et la sécurité dans l’espace organisés par l’association Alumni Onera durant le festival STAR’s UP : le CNES autorise la startup francilienne MaiaSpace, qui développe le premier mini-lanceur récupérable européen, à utiliser l’ancien pas de tir Soyouz du Centre spatial guyanais.

Celui-ci devient ainsi la zone de référence du mini-lanceur à oxygène et bio-méthane liquides de la filiale d’ArianeGroup, créée en avril 2020, qui vise désormais 2026 pour le début de ses opérations commerciales.

Le meilleur des deux mondes

Yohann Leroy, le président de l’entreprise, se réjouit : « La réutilisation d’un pas de tir déjà existant s’inscrit parfaitement dans la démarche de MaiaSpace visant à minimiser autant que possible son empreinte environnementale, sur Terre et dans l’espace. De plus, cette solution contribuera à optimiser le niveau de ses dépenses d’investissement et donc la viabilité économique de son projet. »