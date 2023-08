MAG Aerospace et L3Harris s'unissent pour étendre les capacités ISR aériennes de l'armée américaine

L'armée américaine a sélectionné MAG Aerospace et L3Harris pour le programme ATHENA-R. L'armée américaine a sélectionné MAG Aerospace et son partenaire L3Harris pour étendre rapidement les capacités de mission ISR aérienne de l'armée dans le cadre du programme ATHENA-R. L3Harris exploite actuellement un jet Bombardier Global Series dans le cadre de son programme Airborne Reconnaissance and Electronic Warfare System. MAG Aerospace est actuellement le principal sous-traitant du contrat STORM (Sensor Technology Operations and Readiness) de l'armée. La profonde intégration dans ces capacités critiques est au cœur de la mission de MAG qui consiste à rendre le monde plus petit et plus sûr.

MAG Aerospace et L3Harris soutiennent des missions ISR et s'adaptent à de nouvelles menaces. MAG est honoré de soutenir le programme ATHENA-R de l'Armée. Les circonstances géopolitiques actuelles dictent le besoin d'une solution ISR adaptable et résolue pour faire face aux menaces proches et aux environnements contestés futurs. Cette récompense est la validation du travail acharné que nos employés accomplissent chaque jour avec nos clients », a déclaré Joseph Reale, PDG de MAG Aerospace. L3Harris Technologies soutient également une autre mission ISR de l'armée : l'avion de reconnaissance et de guerre électronique connu sous le nom de ARES.