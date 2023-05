Luxembourg accueille le troisième Summer Space Festival les 5 et 6 mai

Après être passé par Lille et Bruxelles en 2021 et 2022, le festival Summer Space Festival se posera les 5 et 6 mai à l’abbaye de Neimënster, à Luxembourg.

Organisé par des étudiants européens, son ambition est de promouvoir l'innovation spatiale en Belgique, dans le Nord-Est de la France et au Luxembourg.

La première des deux journées de cette troisième édition proposera des rencontres entre étudiants et professionnels, des conférences et des stands d’universités, d’associations et d’entreprises, qu’il s’agisse d’acteurs historiques du secteur spatial ou de startups du New Space.

Des animations grand public gratuites seront proposées le lendemain.

Plusieurs astronautes, essentiellement européens, sont par ailleurs attendus : Pedro Duque (Espagne), Reinhold Ewald (Allemagne), Ernst Messerschmidt (Allemagne), Claude Nicollier (Suisse), Dumitru Prunariu (Roumanie), Thomas Reiter (Allemagne) et Franz Viehböck (Autriche).

Détails sur https://summerspacefestival.eu/