Lutte anti-incendie : l'Europe se mobilise

RescEU : 13 avions et 6 hélicoptères

Voilà une Europe comme on l'aime : la capacité de mobiliser, de mutualiser les moyens des différents pays de l'Union européenne pour une cause commune et dans le cas présent, celle de la lutte contre les feux de forêts. Une démarche commune de solidarité que vient renforcer la décision de la Commission européenne de financer l'achat, par le gouvernement suédois, de deux nouveaux avions de lutte aérienne contre les incendies et qui seront intégrés à la réserve. La flotte rescEU, financée par l'Union européenne, se trouve désormais dotée de 13 avions et de 6 hélicoptères. Fourni par sept Etats membres, le parc se compose de bombardiers d'eau apportés par la Croatie (2), Chypre (2), la France (1), la Grèce (2), l'Italie (2), l'Espagne (2) et la Suède (2). Ce dernier pays met aussi à disposition les six hélicoptères.

Le mécanisme RescEU a été mis en place après avoir tiré les leçons de plusieurs catastrophes qui "ont mis à rude épreuve la capacité des Etats membres à s'entraider, notamment lorsque plusieurs d'entre eux devaient faire face simultanément au même type de catastrophe". Avant, le mécanisme de protection civile de l'Union était fondé sur un système par lequel l'UE coordonnait les contributions volontaires des États membres de l'UE et des États participants à destination d'un pays ayant demandé de l'aide. Les offres d'assistance sont coordonnées par le Centre européen de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) basé à Bruxelles. Désormais, "dans les situations où les moyens sont limités ou indisponibles", la flotte rescEU intervient en mettant à disposition des capacités supplémentaires.

Les autres mesures de la Commission européenne

Parallèlement à ce renforcement du parc de réserve, la Commission européenne se prépare en vue de la saison des incendies de forêt à venir :

- L'ERCC suivra l'apparition et l'évolution des incendies et restera en contact étroit avec les autorités du pays touché.

- Les services de surveillance nationaux et européens et des outils tels que le système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS) permettent d'avoir une vue d'ensemble des données européennes à partir des programmes nationaux en matière d'incendies de forêts.

- Des réunions régulières avec les États membres de l'UE et les pays participant au mécanisme de protection civile de l'UE avant et pendant la saison permettent d'échanger des informations sur l'état de préparation de chacun et les risques d'incendies de forêts.

- Le service Copernicus de cartographie satellitaire des situations d'urgence de l'UE peut être activé pour cartographier les feux de forêt.