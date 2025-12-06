Lutte anti-drone : Northrop Grumman va équiper l’armée américaine de munitions spécifiques

Le 3 décembre, l’industriel a signé un contrat de 200 millions de dollars pour la production de munitions XM1211 à explosif de proximité de calibre moyen. C’est une nouvelle avancée dans l’équipement des forces armées en munitions anti-drone.
La production des munitions se fera dans les locaux de Northrop Grumman e Plymouth et Elk River dans le Minnesota, au laboratoire de balistique du groupe en Virginie Occidentale, ainsi qu’à l’usine de munitions de Radford. Northrop Grumman a mis en place une chaîne d’approvisionnement de sorte à pouvoir répondre au besoin urgent des armées de ce genre de munitions. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’usage massif des drones est devenu quotidien en zone de guerre. Il est devenu crucial de pouvoir s’en défendre à moindre coût, et sans avoir à prendre le temps de viser. Ce dernier point est proposé par la munition XM1211, conçue avec l’aide du programme conjoint du Pentagone pour les munitions et les armements. Les pays alliés seraient intéressés dans leur lutte anti-drone, avec la recrudescence des survols de zones stratégiques, comme celui de l’Ile Longue jeudi soir, où se trouvent les sous-marins nucléaires français.
La munition XM1211, d'un calibre 30 x 113 mm, est idéale contre les petits drones. Son usage se fera avec les canons à chaîne XM914 et M230LF Bushmaster de Northrop Grumman. Ces canons sont initialement montés sur hélicoptères AH-64 Apache. Pas besoin de viser. Une fois tirée, la munition a juste besoin d’être suffisamment proche pour que son capteur de proximité donne le feu vert à son explosion. Lors de celle-ci, des shrapnels sont projetés de tous les côtés, détruisant le drone à proximité.
