L'Usaire récompense la start-up toulousaine Uwinloc

L’Association Usaire, qui regroupe sous la présidence de Pascal Parant environ 160 managers de haut niveau d’une centaine d’entreprises européennes et américaines des domaines civil et militaire de l’aéronautique et du spatial, a organisé la traditionnelle garden party de son “South west chapter” le 28 juin à Plaisance-du-Touch, non loin de la Ville Rose. Présidée par Lionel Romanetti - vice-président Aerospace & Defence de Kuehne + Nagel -, cette entité du Sud-Ouest de la France de l'Usaire rassemble environ 45 adhérents. Lors de cette soirée festive, dont l’invitée d’honneur était Yannick Assouad, la directrice générale de l’équipementier aéronautique toulousain Latécoère, un trophée a été remis à une start-up locale, Uwinloc.



Une levée de 8 à 10 M€ pour Uwinloc

L’entreprise de 35 salariés, basée à Blagnac, en Haute-Garonne, développe des étiquettes innovantes permettant de géolocaliser des objets dans les sites logistiques et industriels. « Ce prix représente une véritable reconnaissance de la part de l’industrie aéronautique", se réjouit Éric Cariou, président de la société. Et le fait que l’Usaire pense à nous est particulièrement symbolique. Car nous sommes en train de développer, justement, une filiale aux États-Unis ». Uwinloc, qui souhaite également s’implanter en Chine, entend appuyer son développement sur une levée de 8 à 10 millions d’euros, qui devrait être bouclée d’ici à septembre prochain.