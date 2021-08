L'US Navy testera son futur missile hypersonique en 2022

Navire furtif

L’US Navy va tester son planeur hypersonique doté d'une arme conventionnelle et développé par Lockheed Martin dans le cadre du programme Conventional Prompt Strike (CPS). Le test s’effectuera l’année prochaine sur le destroyer furtif lance-missiles USS Zumwalt (DDG-1000), en service depuis avril 2020. La Navy souhaite vérifier si le CPS est compatible avec ses navires les plus modernes.

Caractéristiques

Le missile a été développé conjointement par Lockheed Martin- chargé des missions d’intégration dans le système d’armes- et Northrop Grumman- qui développe le moteur. Un premier test du moteur, conduit fin mai dernier, aurait été un succès. Le programme CPS de la Navy prévoit le développement d’un planeur hypersonique hautement manoeuvrant et non nucléaire, dont la vitesse prévue serait supérieure Mach 5, soit 6174 km/h, et ce après avoir été placé dans l'espace par un missile balistique. Il est associé au programme de l’US Army « Long Range Hypersonic Weapon ».

Deux programmes

La Navy travaille sur au moins deux projets d’armes hypersoniques. Le CPS qui sera partagé avec l'US Army (qui déploiera un lanceur et un système d'arme spécifique à ses besoins), ainsi qu'un canon électromagnétique l'Advanced Gun System qui propulsera à 160 km et à la vitesse de 7600 km/h des projectiles dont la capacité de destruction proviendra de leur seule énergie cinétique. Un projet qui voit s'affronter BaE Systems et General Atomics. Ces deux armements sont planifiés pour équiper le Zumwalt.