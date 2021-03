L'US Navy modernise ses E/A-18G Growler de brouillage offensif

160 Growler à modifier

Les 160 Boeing EA-18G Growler de la marine militaire américaine, qui ont remplacé les vieillissants EA-6B Prowler, recevront des améliorations de capacité, centrées autour de leur architecture de systèmes et de mission. Le premier biréacteur a été envoyé sur la chaîne à cette fin, la semaine dernière.

ALQ-218

C'est notamment le récepteur large bande AN/ALQ-218 de l’avion qui sera mis à jour pour lui permettre de fonctionner dans des environnements électromagnétiques de plus en plus complexes. Les modifications sont destinées à étendre le transfert de données à d’autres aéronefs et plates-formes, pour fonctionner en combat collaboratif.

Brouilleur de nouvelle génération

Le Growler sera également modifié en vue de recevoir le brouilleur de nouvelle génération, l'AN/ALQ-249 (V)1 (baptisé NGJ-MB) et utilisé avec succès à bord d’un EA-18G pour la première fois en août 2020. Il remplacera l'AN/ALQ-99 issu du Prowler retiré du service en 2015, qui a une fâcheuse tendance à perturber le fonctionnement du radar AESA AN/APG-79 intégré aux Growler. Ce nouveau système de brouillage destiné à contrer les SEAD intégrés, comportera 3 pods de brouillage destinés aux hautes, moyennes, et basses fréquences. Il s'agit ici de parer à la menace émergente incarnée par les radars russes de contre-furtivité fonctionnant en UHF/VHF en les brouillant à distance de sécurité. Une capacité que la France a abandonné il y a plusieurs années, et qui séduit désormais en Europe. La Finlande mais aussi l'Allemagne étudient actuellement la possibilité d'acquérir des F-18 Growler.