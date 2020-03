L'US Navy met au point un système de détection de drones

Parvenir à détecter des petites cibles.

La division de Panama City du Naval Surface Warfare Center est parvenue à développer un système de lutte anti-drones, permettant de détecter, suivre et classifier des drones. Une technologie qui a été mise au point afin de pouvoir être employée en environnement maritime mais qui pourrait également être déployée sur terre. Le Naval Surface Warfare Center a principalement joué un rôle d'intégrateur et de connexion des différentes briques technologies.



Multiplier les moyens de détection.

Pour cela, le système Threat Tracker s'articule autour d'un radar 3D acheté sur étagère et des capteurs optiques. Mais afin de pouvoir identifier le drone et ne pas seulement détecter la présence d'un objet dans l'espace aérien, des algorithmes d'intelligence artificielle ont été intégrés dans le système. Grâce à l'analyse des images et des données collectées par les capteurs, et en les comparant avec les informations enregistrées dans la base de données, le système peut ainsi déterminer si la cible détectée s'agit bel et bien d'un drone. Un système permettant donc de faire de la discrimination entre drone et oiseau et ainsi de réduire le taux de fausses alertes.



Commander et contrôler

L'information complète est ensuite renvoyée vers un C2, qui sera chargé de décider des mesures à prendre en fonction du type de menaces. Afin de valider les propriétés du système, le Threat Tracker a été déployé au sein d'un exercice de la Navy. De nouvelles expérimentations devraient être conduites au cours des prochains mois, période pendant laquelle le système sera amélioré à partir des RETEX des opérateurs.