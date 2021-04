L'US Army et le C-UAS du futur

Leonidas

L’US Army vient de sélectionner le système C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft System) Leonidas des sociétés Northrop Grumman et Epirus. Il s’agira de fournir un système intermédiaire de lutte contre les petits UAS au profit des unités débarquées. Ainsi, le Département d’Etat s'apprêterait à les utiliser dans un contexte opérationnel suite à une démonstration ou le Leonidas est parvenu à neutraliser toutes ses cibles lors d’un unique essai (66 drones sur 66).

Détails du système

Système mobile, Leonidas est embarqué sur une petite remorque pliante, facilement tractable par un véhicule léger de type Humvee et installable en quelques minutes. Le Leonidas est un DEW (Directed Energy Weapon) qui utilise les impulsions électromagnétiques pour désactiver l’électronique des systèmes adverses. Plus-value innovante de cette nouvelle machine, sa précision dans son rayonnement électro-magnétique qui lui permet une discrimination positive, à savoir de choisir une unique cible ou d’attaquer des zones entières (champ de forces) pour lutter contre les essaims de drones. Cette polyvalence permettra donc à l’US Army de faire évoluer ses drones à proximité de ce système sans risquer des « tirs alliés ». Utilisant également la technologie des semi-conducteurs à l’état solide issu du marché civil, Leonidas offre une réduction appréciable de sa taille et de son poids tout en augmentant sa portée et sa rapidité d’engagement. Aucune information sur le guidage du système ni sa consommation électrique n’ont en revanche été dévoilées.

Un immense besoin de sécurité

Au-delà de sa capacité à protéger des postes de commandement, des bases aériennes.... Cette solution novatrice pourrait aussi trouver un marché auprès des forces de l’ordre. En effet, sa réactivité, sa capacité de discrimination et son excellent taux de réussite intéressent de nombreuses nations pour protéger des événements sportifs, culturels ou politiques (manifestations, défilés…). De plus, face aux petits drones civils modifiés en « Airborne IED », aucune solution pérenne et réellement sécurisante n’existe pour le moment, laissant un immense champ d'action à ces nouvelles technologies de ruptures. des technologies sur lesquelles MBDA assure actuellement en Europe un effort important.

*Leonidas de Sparte est aujourd'hui célèbre pour sa lutte acharnée avec ses 300 guerriers contre les Perses lors de la bataille des Thermopyles