L'Ukraine s'engage sur 22 Airbus moyen et long-courriers

22 Airbus pour Ukrainian National Airlines

Le gouvernement ukrainien a décidé de créer une compagnie aérienne nationale, baptisée Ukrainian National airlines, et de l'équiper de 22 moyen et long-courriers Airbus. Le protocole d'accord a été signé avec Airbus lors du Forum "Big Construction: Aviation and Tourism" qui s'est déroulé à Kiev. Les besoins portent sur six Airbus A220, douze appareils de la famille Airbus A320neo et quatre gros-porteurs de type A330neo et/ou A350. Le gouvernement ukrainien a fait appel au cabinet de conseil Aerogestion pour bâtir son projet avec une étude de faisabilité qui s'est traduite par cette future commande qui sera un mixte d'acquisition et de "location".

Début des opérations en 2022

Ukrainian National Airlines doit démarrer ses activités en 2022 au départ de l'aéroport de Kiev d'ici à la fin de l'année 2022. Un calendrier qui montre la maturité d'un projet. L'Etat ukrainien met 16 M€ comme capital de lancement dès cette année et 82 M€ seront alloués en 2022 pour couvrir les dépenses associées au démarrage de l'activité. L'objectif est d'atteindre les 15 000 vols réalisés en 2026 avec un objectif de rentabilité à cinq ans.

Et Ukraine International Airlines ?

L'Ukraine dispose déjà d'une compagnie aérienne privée contrôlée par l'homme d'affaires Igor Kolomoïsky, Ukraine International Airlines qui a une flotte de 26 appareils au registre : deux long-courriers Boeing 777-200ER et Boeing 767-300ER ainsi que 17 Boeing 737-800/900ER (respectivement 13 et 4) et sept Embraer E190/195.