Lufthansa va introduire une surcharge tarifaire "environnementale"

L'ensemble des compagnies aériennes y pensent et l'évoquent depuis déjà un moment. Lufthansa a décidé de sauter le pas. Le groupe aérien a annoncé mardi 25 juin qu'elle allait appliquer une surcharge tarifaire sur tous les vols opérés au départ de l'Europe (27 pays de l'Union européenne), plus le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse, de 1 à 72 euros en fonction de l'itinéraire et du tarif du vol.

Des mandats d'incorporation lourds à porter

"Le groupe aérien ne sera pas en mesure de supporter seul les coûts supplémentaires croissants résultant des exigences réglementaires dans les années à venir", a justifié Lufthansa dans un communiqué. La compagnie allemande fait notamment référence aux mandats d'incorporations européens qui visent à inciter les transporteurs aériens européens à transporter de plus en plus de carburants durables dans les réservoirs de leurs avions pour participer à la trajectoire de décarbonation qui doit permettre d'atteindre le "net zéro" d'émissions de CO2 en 2050. Pour mémoire, la part de SAF doit atteindre 2% en 2025, 6% en 2030, 20% à partir de 2035 et 70% à partir de 2050.

Un prix de SAF encore très élevé

Or, "la production des SAF est encore embryonnaire: elle correspondait en 2023 à 0,5% de la demande mondiale en carburant d'aviation. En raison de cette faible disponibilité, leur prix est toujours trois à cinq fois plus élevés que le kérosène fossile", selon Lufthansa."Plus la production de SAF augmente, plus leur prix baissera", a expliqué un porte-parole du groupe à l'AFP. Tant que leur prix ne diminue pas, Lufthansa pourrait continuer à répercuter le surcoût sur le prix des billets, a-t-il prévenu.

Ce coût s'ajoutera à la pratique de plus en plus répandue parmi les compagnies aériennes de proposer à leurs passagers des contributions volontaires pour compenser leurs émissions de carbone et participer au financement de projets environnementaux. Cette pratique a fait l'objet d'une plainte l'année dernière d'une association de consommateurs auprès de la Commission Européenne, accusant les compagnies de faire du "green washing" et d'avoir recours à des "pratiques commerciales trompeuses".