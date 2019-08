Lufthansa Technik Shannon Limited a terminé l’entretien en base des Boeing 787 de Virgin Atlantic.

Lufthansa Technik Shannon Limited vient de livrer le dernier Boeing 787 de Virgin Atlantic Airways Ltd. soumis à un entretien en base. La compagnie aérienne avait attribué à Lufthansa Technik un contrat pour la maintenance de six appareils de cette catégorie. Virgin Atlantic est ainsi devenu le premier client du fournisseur de MRO allemand pour l’entretien en base des Boeing 787. Les appareils ont été traités dans les installations de révision de Lufthansa Technik en Irlande, où des vérifications de type C1 ont été effectuées ainsi que plusieurs modifications et travaux de réparation supplémentaires. Thomas Rueckert, vice-président de l’entretien en base chez Lufthansa Technik, a déclaré : « La conclusion de notre premier contrat d’entretien en base des 787 marque une étape extrêmement importante pour notre portefeuille de services pour cet appareil et une expansion de notre relation de longue date avec Virgin Atlantic. Nous avons beaucoup investi dans la formation, l’outillage et la préparation en vue de l’arrivée du Boeing 787, et cela a certainement porté ses fruits puisque nous avons obtenu des délais concurrentiels pour ces intrants. »

Le fournisseur de MRO allemand a mis en place un support technique pour toutes les phases du cycle de vie du Dreamliner. En plus de la maintenance, cela inclut une assistance matérielle intégrée et des réparations composites, des services pour les trains d'atterrissage, un programme d'inspection de la production des appareils et un accès au logiciel de flotte numérique proposé par Lufthansa Technik.



Notez que, même si ces appareils ont fait l’objet de vérifications et de révisions approfondies dans les installations irlandaises, la récente panne moteur d’un Boeing 787 de la compagnie Norwegian au-dessus de la zone de l’aéroport de Fiumicino en Italie peut être considérée comme un avertissement pour les opérateurs du Dreamliner afin d’assurer la sécurité de leurs moteurs.