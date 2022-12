Lufthansa Technik aménage une cabine VIP dans un Airbus ACJ320neo

Nouvelle cabine VIP construit par Lufthansa Technik pour l'Airbus ACJ320neo

Lufthansa Technik va construire une cabine VIP à bord d'un Airbus ACJ320neo pour un client privé dont l'identité n'a pas été révélée. L'avion devrait être équipé de la nouvelle cabine au cours de l'été 2023 au centre d'achèvement de la cabine de la compagnie à Hambourg, en Allemagne. L'intérieur de la cabine sera terminé au printemps 2024 et offrira plusieurs des plus belles commodités à bord de tout avion de sa catégorie, offrant ainsi une expérience véritablement luxueuse à ses passagers. L'avion devrait être équipé de la nouvelle cabine au cours de l'été 2023 au centre d'achèvement de la cabine de la compagnie à Hambourg, en Allemagne. L'intérieur de la cabine sera terminé au printemps 2024 et offrira plusieurs des plus belles commodités à bord de tout avion de sa catégorie, offrant ainsi une expérience véritablement luxueuse à ses passagers.

La nouvelle cabine VIP

La cabine VIP à bord du nouveau jet d'affaires sera dotée d'un mobilier et d'équipements conçus sur mesure pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de luxe et de durabilité. Cela permet à l'avion de répondre aux besoins du personnel et des invités haut de gamme tout en servant d'avion charter flexible. Tous les équipements, y compris les systèmes de divertissement à bord, seront à la pointe de la technologie et offriront aux passagers les meilleures prestations en vol. Les systèmes de communication et de divertissement en vol sont construits autour d'un système avancé de communication par satellite.