Lufthansa réactive ses Airbus A380

Lufthansa relance ses vols en A380 vers les États-Unis

À partir du 1er juin 2023, Lufthansa reprendra ses vols réguliers avec le célèbre Airbus A380 après une interruption de trois ans. Les vols quotidiens entre Munich et Boston seront assurés par le vol LH424. Juste à temps pour l'Independence Day, la fête nationale américaine, un Airbus A380 portant le numéro de vol LH410 décollera quotidiennement pour New York à destination de l'aéroport international John F. Kennedy à partir du 4 juillet 2023. La compagnie aérienne élargit ainsi sensiblement son offre premium sur son hub méridional, notamment avec des sièges supplémentaires en classe affaires et en première classe.

Une forte demande de voyage pour la saison d'été 2023

Lufthansa possède une flotte de 14 Airbus A380-800. Ces jets superjumbo ont été garés et stockés au cours des trois dernières années. En raison de la pandémie de COVID-19, Lufthansa a stocké ses Airbus A380 dans le désert et était sur le point de les retirer définitivement du service en 2022. La compagnie aérienne allemande a néanmoins décidé de les ramener à temps pour la saison d'été 2023, lorsque la demande de voyages atteindra son maximum. Les vols sur le plus grand avion de la flotte de Lufthansa peuvent être réservés à partir du 23 mars 2023.

L'A380 de Lufthansa a 80% de capacité en plus que l'A340-600

Avec 509 sièges, l'Airbus A380 offre une capacité supérieure d'environ 80 pour cent à celle de l'Airbus A340-600 qui assure actuellement la liaison Munich-New York. Au total, l'Airbus A380 offre quatre classes de voyage : 8 sièges en première classe, 78 sièges en classe affaires, 52 sièges en Premium Eco et 371 sièges en classe économique.