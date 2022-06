Lufthansa réactive ses Airbus A380

Retour des Airbus A380 de Lufthansa en vol à l'été 2023

Lufthansa a décidé de réactiver une partie de sa flotte d'Airbus A380 parquée en France et en Espagne pour cause de crise. Sur les 14 Airbus A380 acquis par la compagnie aérienne, six exemplaires ont d'ores et déjà été revendus. Restent huit appareils et Lufthansa est en train d'évaluer le nombre d'Airbus A380 dont elle aura besoin à l'été 2023. Le retour de l'A380 sous les couleurs de la Lufthansa se fera en effet à l'occasion de l'été 2023, année durant laquelle le trafic aérien long-courrier devrait avoir effectuer son retour aux volumes d'avant la pandémie.

Faute de Boeing 777-9 dans les temps

Cette décision de Lufthansa de remettre en service commercial une partie de ses Airbus A380 ne tient pas uniquement à "la popularité de l'avion chez les équipages et les passagers". La compagnie aérienne ne pourra pas en effet disposer de ses Boeing 777-9 avant l'année 2025. Pendant un temps, les retards dans le programme ont, d'une certaine façon, "arrangé les affaires" des compagnies aériennes clientes confrontées à la chute du trafic long-courrier. Sauf que le report des livraisons des Boeing 777-9 à 2023, ce qui "arrangeait tout le monde", avionneur, motoriste et exploitants, n'aura pas lieu en 2023 mais deux ans plus tard. Ce qui, du coup, oblige tout le monde à prendre des mesures d'adaptation.

Emirates restera le plus gros opérateur

Emirates va donc se sentir moins seule et restera le plus gros opérateur. D'autant que ses A380 retrouvent des coefficients de remplissage qui font pâlir d'envie la concurrence.