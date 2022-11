Lufthansa Group, premier client du Virtual Procedure Trainer d'Airbus

La solution logicielle Airbus immerge les stagiaires dans un cockpit virtuel

La formation avancée aux procédures pour les pilotes est désormais possible sans utiliser de simulateur de vol ou de formateur de procédures sur site, grâce à l'innovant Virtual Procedure Trainer (VPT) d'Airbus. Cette solution logicielle immerge les stagiaires dans un cockpit virtuel et les forme aux procédures opérationnelles standard (SOP) d'Airbus. Lufthansa Group sera le client de lancement de cette nouvelle solution présentée à l'EATS (European Airline Training Symposium) 2022 à Berlin.

Le VPT permet aux stagiaires d'exercer les procédures à plusieurs reprises au sein d'un cockpit entièrement interactif.

Avec la réalité virtuelle, le VPT permet aux stagiaires d'exercer les procédures à plusieurs reprises au sein d'un cockpit entièrement interactif. Les stagiaires peuvent agir intuitivement sur chaque interrupteur et levier, en suivant la séquence correcte tout en développant leur " mémoire musculaire " et leurs connaissances procédurales. "Dans le cadre d'un partenariat unique, l'expertise en matière de formation sera mutuellement partagée afin de fournir une approche innovante et intégrée de la formation des pilotes", déclare Gilad Scherpf, responsable du développement de la formation aéronautique de Lufthansa Group. Airbus et Lufthansa Aviation Training proposeront aux compagnies aériennes de Lufthansa Group une formation de pointe sur les procédures de l'A320 sur des appareils VR, PC et iPad. "Les améliorations de la formation qui en résulteront permettront de nouveaux cas d'utilisation ainsi que l'acceptation réglementaire. Cela sera basé sur les données recueillies conjointement tout en visant une solution flexible centrée sur le stagiaire pour soutenir les compétences clés".

Peut être acheté seul ou avec la suite MATe

"En utilisant notre Virtual Procedure Trainer, les pilotes ont manifestement appris les procédures de manière plus efficace et efficiente, offrant la possibilité de raccourcir leur cours de qualification de type", déclare Fabrice Hamel, vice-président d'Airbus Flight Operations & ; Training. "Ce nouvel outil offre également beaucoup plus de flexibilité, car les stagiaires peuvent choisir de s'entraîner seuls avec une IA, ou ensemble en ligne". Le VPT peut être acheté seul ou avec la suite MATe (solution de formation Airbus pour les systèmes d'avion). Il est disponible sur des appareils de réalité virtuelle reliés à un PC ou sur des appareils à écran plat tels que des ordinateurs portables et des iPads.