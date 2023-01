Lufthansa exploitera dix Airbus A340-600

Lufthansa augmente sa flotte d'Airbus A340-600 pour la saison estivale 2023

Lufthansa prévoit de rapatrier cinq Airbus A340-600 supplémentaires de Plataforma Aeroportuaria-Teruel et Lufthansa Technik aux Philippines, en raison de l'augmentation de la demande attendue pendant la saison estivale de 2023. Ces cinq Airbus A340 rejoindraient les cinq appareils qui offrent actuellement la première classe sur les lignes long-courriers au départ de Munich.

Il n'a pas été précisé quand les cinq Airbus A340-600 seront de nouveau en service, mais ils devraient probablement être réactivés en mars 2023. Étant donné que le plan de vol de l'été 2023 n'est pas encore finalisé, les itinéraires de ces quadriréacteurs sont également actuellement indéterminés. Pour la saison estivale 2023, Lufthansa devrait exploiter au total dix Airbus A340-600.

Mise en retraite progressive des Airbus A380 de Lufthansa

Lufhansa augmente également sa flotte d'Airbus A340-600 en raison de la mise en retraite progressive des Airbus A380 de Lufthansa, qui ne devraient être réutilisés qu'à proximité de la saison estivale. En l'absence des Airbus A350-900 et des Airbus A380, les seuls avions de la compagnie allemande disposant de première classe seront la flotte de Boeing 747-8, ce qui ne sera pas suffisant face à la demande en augmentation.

Lufthansa déploie ses nouveaux Airbus A340-600 à l'aéroport de Francfort

Contrairement aux cinq Airbus A340 actuels, les cinq prochains ne seront pas stationnés à Munich, mais à l'aéroport de Francfort en Allemagne. Ce changement de station s'explique par le fait que Francfort a connu un développement plus important du trafic et que Lufthansa reconnaît qu'elle a besoin d'un plus grand nombre d'appareils sur sa plus grande plate-forme pour la saison estivale 2023.